نقل أيشواريا راي إلى المستشفى بعد الإصابة بفيروس كورونا

السبت 18/يوليه/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر

نُقلت نحمة بوليوود وملكة جمال العالم السابقة أيشواريا راي باتشان، إلى المستشفى عقب اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا الأسبوع.


وتتلقى ر اي العلاج في مستشفى نانافاتي في مومباي، وفقا لوكالة أنباء أيشان نيوز إنترناشونال.


كما نقلت أرادهيا، ابنة نجمة بوليوود، إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفقا لوكالة أنباء بي تي آي.


وأودع أبهيشيك باتشان، زوج أيشواريا، هو وزوج أمه النجم أميتاب باتشان إلى المستشفى منذ أيام لتلقي العلاج من الوباء.


ونشر أميتاب باتشان، 77 سنة الذي حقق شهرة عالمية على مدار مشواره المهني المتألق في السينما الهندية، تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكد خلالها أنه أُصيب بفيروس كورونا.


كما نشر أبهيشيك باتشان، وهو ممثل هندي مشهور أيضا، سلسلة من التغريدات على حسابه على تويترة أعلن خلالها إصابة زوجته أيشواريا، 46 سنة، وابنته البالغة من العمر ثماني سنوات أرادهيا بالوباء.


وسببت الأنباء عن انتشار الفيروس بين أفراد عائلة باتشان، وهي واحدة من اشهر الأسر الفنية في بوليوود، صدمة عارمة في جميع أنحاء الهند. وقام الآلاف من جمهور نجوم هذه العائلة ومعجبيهم بالصلاة من أجل شفائهم.


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