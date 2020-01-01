قائد نوريتش: سنقاتل من أجل العودة إلى الدوري الإنجليزي

السبت 18/يوليه/2020 - 01:38 م
قائد نوريتش
قائد نوريتش
صرح قائد نوريتش سيتي جرانت هينلي إن التحول من فريق متواضع الأداء والنتائج في الدوري الممتاز إلى فريق ينافس على اللقب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم سيمثل تحديا فعليا يتعين على ناديه الاستعداد له سريعا بعد تأكد هبوطه من الدوري الممتاز.

وأصبح نوريتش سيتي أول فريق يتأكد هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد هزيمته 4-صفر أمام وست هام يونايتد في الأسبوع الماضي ليعود للدرجة الأدنى بعد موسم واحد فقط في دوري الأضواء.

ويقبع نوريتش في ذيل الترتيب بعد فوزه خمس مرات فقط في البطولة بينما حث هينلي (28 عاما) ناديه على الاستبسال قبل بدء مسيرته في القسم الثاني في الموسم الجديد.

وقال هينلي في تصريحات نشرها موقع ناديه الرسمي على الإنترنت :"من الصعب التحول من فريق متواضع لا يحقق نتائج في كل أسبوع إلى فريق متحمس يسعى الجميع فيه لتحقيق نتائج".

وأضاف اللاعب :"على اللاعبين أن يدركوا أنهم مدينون للنادي بالكثير بعد أن منحهم فرصة اللعب في هذا المستوى. وبالتالي فإن عليهم الآن إظهار بعض الشخصية والاعتداد بالنفس ليثبتوا للجمهور مدى اهتمامهم وحرصهم".

وبسبب الإصابات اقتصرت مشاركة هينلي في الموسم الحالي على 15 مباراة في الدوري هو يأمل في تعويض هذا التقصير في الموسم المقبل.

وقال عن ذلك ”العملية الجراحية تكللت بالنجاح ولذا فأنا سعيد. ولا بد لي من توخي الحذر في الأسابيع القليلة المقبلة وأتمنى ألا يستمر غيابي طويلا بعد انطلاق الموسم المقبل".

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