إطلاق إسم الشهيد "أبوعاصي" على إحدى مدارس كفر الشيخ (صور)

السبت 18/يوليه/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
قدّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم السبت، واجب العزاء لأسرة الشهيد "السيد ابراهيم أبو عاصي"، في منزله بعزبة أبو عيد التابعة لقرية البلاصي بمركز ومدينة سيدي سالم.

كان الشهيد أُصيب منذ أسبوع، إثر حادث إرهابي "عبوة ناسفة " أثناء تأدية عمله، وتم نقله إلى مستشفي المعادي بمحافظة القاهرة، وأجري عدّة عمليات جراحية، ثم استشهد الأربعاء الماضي.

ونعي محافظ كفرالشيخ، شهيد الواجب الوطني المهندس السيد ابراهيم أبو عاصي، مقدمًا أحر التعازي وخالص المواساة لأسرته، راجيًا الله عز وجل أن يتقبل الشهيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويحفظ شعب مصر العظيم من كل سوء ومكروه.

وأكد اللواء جمال نور الدين، أن الشهادة شرف، وأن تواجده زاده شرفا، مضيفًا أنه يقدم العزاء لأسرة الشهيد نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنه سيطلق اسمه على إحدى المدارس الابتدائية. 

وعلى جانب آخر، قال نور الدين إبراهيم، شقيق الشهيد: إنه يرغب في الالتحاق بكلية الشرطة أو الحربية، ليكون شهيدًا مثل شقيقه.

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