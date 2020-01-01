إقامة قرعة الكأس الإماراتي ودوري الخليج العربي اليوم

ستجرى قرعة مسابقتي دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي في نسحتها الـ13 اليوم السبت، من قبل رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، وذلك في مقر وزارة الصحة بإمارة دبي.





ومن المقرر، أن تنطلق بطولة كأس الخليج العربي بشكلها الجديد، في 2 سبتمبر المقبل، إذ ستقام مباريات المسابقة بنظام خروج المغلوب بمباراتي الذهاب والإياب في كل من مباريات الدور الأول ودور الثمانية والمربع الذهبي، على أن يكون النهائي من مباراة واحدة تجرى على ملعب محايد، وسيتم تحديد الفرق المتنافسة في جميع الأدوار الإقصائية بناءً على قرعة رسمية واحدة، بالإضافة إلى تحديد الملاعب التي ستقام عليها المباريات خلال مرحلتي الذهاب والإياب.









كما تعتمد المسابقة في شكلها الجديد على صعود بطل دوري الخليج العربي وبطل كأس الخليج العربي للموسم السابق مباشرةً إلى دور الثمانية دون المشاركة في مباريات الدور الأول.





وستنطلق بطولة دوري الخليج العربي 9 سبتمبر ، تليها مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً في 11 منه، هذه المسابقة التي طرأت عليها أيضاً تعديلات من حيث نظام البطولة، والتغطية الإعلامية، وكذلك الجوائز المالية.





ويهدف الشكل الجديد لمسابقة تحت 21 عاماً لفصلها عن بطولة دوري الخليج العربي، من خلال إقامة المباريات بعد يومين من مباريات الفريق الأول، ثم إعادة توزيع العوائد المالية للمسابقة بشكل مختلف، والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية لتكثيف الاهتمام بهذه البطولة.



