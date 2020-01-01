"مريضة بداء الفيل وزوجها كفيف".. الحكومة تستجيب لاستغاثة مسنة بالقاهرة
السبت 18/يوليه/2020 - 01:22 م
الفجر
استجاب مسئولو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إلى المواطنة "س.ع.ا"، المقيمة بحي الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، فور تلقيهم استغاثة تفيد بأنها تعاني من مرض الفيل الذي أدى إلى تضخم ساقيها بشكل كبير وفي حاجة للمساعدة العاجلة.
وبفحص استغاثتها، تبين أنه أجريت لهذه السيدة، التي تبلغ من العمر 61 عاما، أكثر من 5 عمليات جراحية، وأنها تحتاج إلى بتر القدم وفق ما أفاد به الطبيب المعالج، لكنها أوضحت أنها لا ترغب في هذا الإجراء، كما تبيّن أنها تعاني من تاريخ مرضي (داء السكري، والضغط)، وأنه تم اتخاذ قرار بعلاجها على نفقة الدولة، ويتم صرفه من معهد ناصر كل شهرين.
كما أوضحت المريضة لمسئولي منظومة الشكاوى الحكومية، أنها ليست بحاجة إلى أي خدمة طبية حاليًا، لكنها تحتاج فقط إلى مساعدة مالية تعينها على نفقات المعيشة والحياة، لأن زوجها "كفيف".
ومن خلال عرض موضوع الشكوى على المسئولين بوزارة التضامن ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، وبناء على توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة نحو دعم كافة الحالات الإنسانية، ومن خلال بحث حالة الأسرة تبين أن الزوج يتقاضى معاشا تأمينيا بمبلغ ٢٧٠٠ جنيه، وبذلك لا ينطبق عليها معاش "تكافل وكرامة"، لكنه تم اعتماد مبلغ ٣٠٠ جنيه شهريا، لمدة 6 أشهر من مؤسسة التكافل الاجتماعي، كما تم اعتماد مبلغ ٣٠٠ جنيه، بالإضافة إلى مواد غذائية من إدارة عين شمس الاجتماعية، بالإضافة إلى اعتماد مساعدة عاجلة بمبلغ ٧٠٠ جنيه من إدارة الزاوية الاجتماعية، وذلك بمعرفة جمعية "الرميساء".
وفي الوقت نفسه، تم إدراج اسم المواطنة ضمن المستفيدين من جمعية أسرة "الخير" بالزاوية بمساعدتها بمبلغ ٢٥٠ جنيها شهريًا، كما تم التنسيق مع الأسرة من خلال المسئولين بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، بشأن صرف تلك المساعدات.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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