"تويتر" يكشف سبب تعرضه لأكبر عملية قرصنة في تاريخه

السبت 18/يوليه/2020 - 01:19 م
تويتر
تويتر
وكالات

قالت إدارة موقع  تويتر، إن القراصنة تلاعبوا بموظفين في الموقع للوصول إلى حسابات مشاهير تم اختراقها، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

 

وكان موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعرض يوم الأربعاء الماضي لأكبر عملية قرصنة واجهته على الإطلاق، حيث تضمن الهجوم المساومة بحسابات لشخصيات معروفة واستغلال حساباتهم لسلسلة من عمليات الاحتيال الخاصة بـ "البيتكوين" العملة الرقمية الأشهر في العالم.

 

تتضمن الحسابات المخترقة، حسابات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وجو بايدن ومايكل بلومبرج وإيلون ماسك وبيل جيتس وكاني ويست وكيم كارداشيان وجيف بيزوس وأوبر وأبل.

 

وتم استغلال الحسابات المخترقة في سلسلة من عمليات الاحتيال الخاصة بـ "البيتكوين" ونشر القراصنة على تغريدات تضمنت: "أشعر بالامتنان لمضاعفة جميع المدفوعات المرسلة إلى عنوان BTC الخاص بي! لقد أرسلت 1،000 دولار ، وأعيد 2000 دولار! فقط قم بذلك خلال الدقائق الثلاثين التالية".

 

عندما علمت تويتر بالموقف، أزالت جميع تغريدات الاحتيال، كما قامت الشركة بتحديد وظائف الحسابات التي تم التحقق منها. وشملت هذه الحسابات حتى أولئك الذين لم يكن لديهم دليل على تعرضهم للخطر.

 

كتب جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر في تغريدة: "يوم صعب بالنسبة لنا على تويتر، نشعر جميعًا بأن هذا حدث مروع، إننا نقوم بالتشخيص وسنشارك كل ما في وسعنا عندما يكون لدينا فهم كامل لما حدث بالضبط".

 

وفقًا لما أفادت به Motherboard، استخدم القراصنة أداة إدارة داخلية لإنهاء الهجمات، وتم الاستيلاء على بعض الحسابات على الأقل عن طريق تغيير عنوان البريد الإلكتروني المرتبط.

 

وفقًا لتويتر، أن الهجوم هو عمل داخلي، ويبدو أن هذا هجوم هندسة اجتماعية منسق من قبل أشخاص استهدفوا بنجاح بعض موظفينا من خلال الوصول إلى الأنظمة والأدوات الداخلية."

 

وقالت شركة تويتر أنها أغلقت الحسابات التي تم اختراقها، وأضافت الشركة أنها ستعيد إمكانية الوصول إلى مالك الحساب الأصلي عندما تكون واثقة بما يكفي للقيام بذلك بطريقة آمنة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حسابات تويتر حسابات المشاهير تويتر أكبر عملية قرصنة

أخبار تهمك

بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

منذ حوالي 5 ساعات

شركة تسويق تمنح الأهلي عرض خرافي لرحيل نجمه والإدارة تتحفظ

منذ ساعتين و 36 دقيقة

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 23 ساعة

بمنصب جديد.. كاسياس يعود إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عرض ضخم وأخير من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل جديدة في صفقة موليكا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يزف نبأ سعيد لمهاجم الأهلي بشأن مستقبله

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بعد قرار رحيله.. الأهلي يعود من جديد لمحاولة شراء نجمه

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

نجم يوفنتوس يوجه رسالة مثيرة إلى جماهير السيدة العجوز

منذ أقل من ساعة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ يوم

مبلغ ضخم من الزمالك لضم ثلاثي بيراميدز

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - سيتين يرد على تصريحات ميسي ويكشف موقفه من الرحيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ يومين

عاجل.. ننشر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد تعرضها للانتقادات.. إيلون ماسك يسلط الضوء على حملات الاحتيال عبر تويتر

اختراق حساب مؤسس تويتر من قبل "هاكرز"

هبوط أسهم "تويتر" في البورصة بعد اختراق حساب رئيس الموقع

عمرو أديب عن اختراق حساب رئيس "تويتر": "محدش سالم"

تويتر يعلن تعرض عدة حسابات رسمية للاختراق

عاجل.. اختراق حسابات شركات وشخصيات بارزة على "تويتر"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل - سيتين يرد على تصريحات ميسي ويكشف موقفه من الرحيل

بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

08:56 ص

عاجل.. ننشر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

10:00 ص

بعد قرار رحيله.. الأهلي يعود من جديد لمحاولة شراء نجمه

11:12 ص

شركة تسويق تمنح الأهلي عرض خرافي لرحيل نجمه والإدارة تتحفظ

11:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة