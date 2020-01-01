7 معلومات عن القطارات الروسية المنضمة للسكك الحديدية.. تعرف عليهم

السبت 18/يوليه/2020 - 01:14 م
الوزير
الوزير
لأول مرة، انضمت عدد من القطارات الروسية المكيفة لخطوط سكك حديد مصر خلال الساعات الأخيرة، ضمن خطة وزارة النقل لتطوير كافة الخطوط والقطارات، للإسهام في توفير الأمان والراحة للمواطنين المترددين على المرفق.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن العربات الروسية الجديدة التي من المقرر أن تعمل على الخطوط الرئيسية مع بداية الشهر القادم:

- العربات الجديدة هي ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر.

- الصفقة وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

- العربات الجديدة أول قطارات روسية تنضم لأسطول قطارات الهيئة، لأن قطارات الهيئة العامة للسكك الحديدية مكونة من قطارات إسبانية وفرنسية ورومانية وألمانية ومصرية.

- هيئة السكة الحديد وزعت اليوم عربات أول 3 قطارات روسية على محطات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والأقصر وهي مغطاة بأعلام مصر والورود، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

- سيجري تشغيل كافة العربات الروسية الجديدة على الخطوط الرئيسية بالوجهين البحرى والقبلى فقط، حيث ستحل محل بعض عربات القطارات المكيفة والمميزة العاملة حاليا المخطط نقلها لتعمل على الخطوط الفرعية بين المحافظات وخطوط الضواحي.

- ومن المقرر تشغيل أول 3 قطارات بدون ركاب حتى بداية أغسطس للتأكد من سلامتها، على أن يتم تشغيلها بشكل فعلي بداية الشهر المقبل.

- أول 3 قطارات روسية ستكون أسعار تذاكرها مختلفا عن أسعار تذاكر القطارات العادية القديمة المماثلة والاتجاه زيادتها بنسبة تتراوح بين 20 و30%.

يذكر أن في الأيام الأخيرة، وصلت 33 عربة قطار روسية من ضمنها 22 عربة منذ أيام و10 عربات وصلت نهاية الأسبوع الماضى وعربة نموذج وصلت منذ أسابيع ويجرى تجربتها واختبارها وتشغيلها بدون ركاب للتأكد من إجراءات السلامة بها، والعربات الـ 33 عادية (ذات تهوية ديناميكية) و3 قطارات.

ومن المخطط أن تصل العربات الروسية الجديدة ابتداء من الشهر المقبل على دفعات شهرية بمعدل 35 عربة جديدة كل شهر، ضمن التعاقد مع مخطط وصول العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد.

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