"نجم كبير وجدع".. عصام السقا يكشف كواليس العمل مع تامر حسني في فيلم "مش أنا"

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انتهى الفنان عصام السقا، مؤخرا، من تصوير مشاهده في فيلم"مش أنا" للفنان تامر حسني، وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامي.



وكشف السقا، في تصريح خاص ل"الفجر الفني" عن تفاصيل دوره في الفيلم قائلًا،:" الفنان تامر، هو الذي رشحني لتجسيد هذا الدور، عندما شاهدني في مسلسل "فرصة تانية" حيث طلب مني الظهور معه كضيف شرف في أحداث الفيلم.



وأوضح "السقا": "أجسد دور شاب يُدعى"عصام"، وهو صديقًا لتامر في فترة دراستهم الجامعية، وعكس شخصية تامر على الإطلاق فأنا صديقه "الفاشل" و"الفتوة" الذي أساعده دائمًا على حل مشاكله التي يتعرض لها وذلك في إطار كوميدي".



وأضاف السقا، قائلًا:" ويستعين تامر، بي للتصرف بدلًا منه في مواقفه الصعبة بسبب طبيعة شخصيته في الفيلم حيث يظهر تامر في قمة الإحترام والأدب ".



وعن كواليس التعاون مع تامر حسني، قال:"روح تامر المرحة وخفة ظله سيطروا على الكواليس والتصوير، وفي الحقيقة أنا استمتعت جدًا بالعمل معه، وتامر جدع وصاحب صاحبه وشرف لأي شخص أن يمثل معه وأتمنى من الله أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا يليق بمشوار حسني، الفني وبجمهوره العريض ".





فيلم "مش أنا" يسلط الضوء على شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعرضوا لضغط نفسي وإجتماعي والعواقب والتطورات بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول جادة".



ومن رسائل وأهداف الفيلم أنه يسلط الضوء على موضوعين مهمين، أولًا حول علاقة الآباء بأبنائهم، ف"مش أنا" يناقش هذه القضية في ظل التفكك الأسري السائد حاليًا وبُعد الأبناء عن الآباء ولكن مع كيفية معالجتها، والموضوع الآخر حول الضغوطات النفسية وعواقبها بالتغييرات الغريبة على الطبقه الفقيره الكادحه ".



يذكر أن الفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحا، سوسن بدر، شيرين، أسما سليمان، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت أحمد دسوقي.



