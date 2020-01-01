علي جمعة: تخريج 6 آلاف شاب وفتاة خلال 10 سنوات من مشروعات "مصر الخير"

السبت 18/يوليه/2020 - 01:10 م
علي جمعة
علي جمعة
إسلام أمين
قال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعضو هيئة كبار العلماء:  إن المؤسسة شهدت تم تخريج نحو 6000 شاب وفتاة من المشروعات التابعة لها.

وأضاف في تصريحات اليوم السبت، أن المؤسسة تعمل في مجال تطوير الإنتاج الحيواني في مصر منذ أكثر من 10 سنوات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة للشباب والفتيات بمزارع مؤسسة مصر الخير بالمحافظات المختلفة، وخلق صغار رجال أعمال وتحقيق أعلى عائد أرباح لهم بااتباع أحدث أساليب الإدارة والتكنولوجيا المتاحة في مجال إدارة وتشغيل مزارع تسمين الإنتاج الحيواني. 

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية في تطوير ورفع كفاءة محطات الانتاج الحيواني.

ومن ناحيته، أكد الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه بناءا علي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء، قامت الوزارة بالتعاقد مع مؤسسة مصر الخير في رفع كفاءة وتشغيل وادارة المزارع الخاصة بوزارة الزراعة، كما أكد أن الوزارة تتابع عن قرب جميع مراحل رفع الكفاءة والتشغيل ولا تتواني عن تذليل جميع الصعاب التي يواجهها المربين وكذلك القطاع الخاص.

وأعرب عن سعادته بهذا التعاون الذي أثمر عن رفع كفاءة 6 وتوفير فرص عمل للشباب ويأتي ذلك في اطار ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية وتطوير الانتاج الحيواني في مصر وخلق فرص عمل للشباب وتشجيع صغار المربين للاتجاه الى الاستثمار في الانتاج الحيواني والداجني.

كان اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعم كافة سبل التنمية وتشجيع الإستثمارات خاصة فى المجال الحيواني والتي تعد من المشروعات القومية الواعدة الواجب تضافر كل الجهود للنهوض بها نظرًا لأهميتها فى إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة بمشاركة القطاع الخاص، والإستفادة بالتكنولوجيا المتطورة في تحقيق إضافة حقيقية إلى الإقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات.

وأكد على الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الزراعة سواء الدعم المادي أو الفني لافتا الى أن محافظة البحيرة تعد من أكبر محافظات مصر الزراعية بمساحة 1.8 مليون فدان وتضم العديد من المزارع التابعة لوزارة الزراعة.

وأضاف محافظ البحيرة خلال كلمته، نحن اليوم نفتتح إحدى تلك المزارع بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بقرية صفط خالد بمركز إيتاي البارود على مساحة خمسة أفدنه حيث تم تطوير المزرعة ورفع كفاءتها من خلال وزارة الزراعة بالتنسيق مع شركة أرض الخير إحدى شركات مؤسسة مصر الخير لاستيعاب 2000 رأس ماشية ليستفيد من الدورة الأولى فيها 100 شاب بواقع 20 رأس ماشية لكل شاب في شراكة مع الشباب تشجيعا لهم وتأییدا لطموحاتهم.

ولفت إلى أن محافظة البحيرة تعد واحدة من أفضل المحافظات إستثمارًا في هذا المجال لما تمتاز به من توافر الأيدي العاملة والمناخ المناسب، بالإضافة إلى تنوع الحاصلات الزراعية اللازمة لإنتاج الأعلاف، وتنوع بها مقومات الإستثمار.

جاء ذلك عقب افتتاح الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مزرعة الانتاج الحيوانى بقرية صفط خالد التلبعة لمركز إيتاى البارود، وذلك ضمن عدد 6 مزارع للإنتاج الحيواني، تضم نحو 6000 رأس ماشية وتوفر 300 فرصة عمل للشباب.


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مصر الخير مزرعة صفط خالد محطات الانتاج الحيواني علي جمعة إنتاج حيواني

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