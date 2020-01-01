نجم يوفنتوس يوجه رسالة مثيرة إلى جماهير السيدة العجوز

السبت 18/يوليه/2020 - 01:07 م
رونالدو وكوستا
رونالدو وكوستا
وكالات
قام البرازيلي دوجلاس كوستا، جناح فريق يوفنتوس الإيطالي، بتوجيه رسالة إلى جماهير السيدة العجوز قبل مواجهة لاتسيو بالدوري الإيطالي.

سيواجه يوفنتوس لاتسيو الإثنين المقبل على ملعب أليانز تورينو بالجولة 34 من الدوري الإيطالي.

وكتب دوجلاس كوستا عبر حسابه الرسمي على تويتر: "من لم يكن حلاً هو أيضاً جزء من المشكلة"، تاركاً العديد من متابعيه يشككون في طلب توضيح بشأن معنى الرسالة.

ولم يوضح اللاعب حقيقة الرسالة، وهل لها علاقة بمستقبله مع متصدر الدوري الإيطالي؟.

وكانت تقارير صحافية كانت قد تحدثت عن رحيل كوستا عن يوفنتوس ودخوله في صفقات تبادلية.

وبات مستقبل ساري على المحك عقب نتائج الفريق الأخيرة، والأداء المخيب للآمال أمام ميلان وأتالانتا وساسولو، حيث أكدت الصحف بأن الإدارة غير راضية عن الأداء في المباريات الأخيرة، وبات مصير ساري مرتبطاً بالمباريات المقبلة والتتويج بالبطولة.

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