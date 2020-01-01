برلماني: قبائل ليبيا فضحوا أهداف أردوغان الشيطانية لغزو لبلادهم

السبت 18/يوليه/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
قال النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إن الشعب الليبي والمصري تربطهما علاقات قوية، مشيدًا بتصريحات القبائل الليبية التي أكدوا فيها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثلج قلوب الشعب الليبي عندما قال، أن الجيش المصري سيعمل جنبًا إلي جنب بجوار الجيش الليبي والقبائل الليبية لحفظ أمن واستقرار الدولة الليبية.

وأكد "أبو جاد" في بيان، اليوم السبت، أهمية القضايا التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وفد القبائل.الليبية، معلنًا تفويضه الكامل للرئيس السيسي لاتخاذ ما يراه من اجراءات تكفل تحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا 

ووجه النائب، التحية والتقدير للقبائل الليبية على تصريحاتهم التي اكدوا فيها أن الشعب الليبي كله أعلن تأييده للبرلمان الليبي ومجلس مشايخ وأعيان ليبيا في تفوضيهم للقوات المسلحة المصرية في التدخل لمواجهة المستعمر التركي الذي يرغب احتلال تركيا واستعادة ماضي أجداده بعد أسالوا الدماء في مختلف أنحاء ليبيا في فترة استيلائهم عليها.

وأكد "أبو جاد" أن قبائل ليبيا فضحوا أردوغان عندما أعلنوا أنه عندما سافر إلى تونس دعا القبائل الليبية للحضور للحديث معهم وكسب ولائهم لكن لم يستجب له أى أحد إضافة إلي كشفهم للأهداف الشيطانية للنظام الإرهابي التركي لغزو لليبيا بتأكيدهم أن أردوغان يرغب في تحقيق العديد من الأهداف من غزوه لليبيا، ولعل أهمها هو الاستيلاء على النفط الليبي وسرقة مقدرات وثروات ليبيا لإنقاذ اقتصاده الذي أوشك على الانهيار، بالإضافة إلى استخدام المرتزقة والإرهابيين في طرابلس للضغط على الدول الأوروبية التي تتعارض مصالحها مع مصالحه في البحر المتوسط.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه كان هناك انسجامًا شديدًا من قبل المتواجدين والحضور في القاعة التي ألقى فيها الرئيس كلمته وكان هناك حرصا على الإنصات لكل كلمة يقولها، معربًا عن ثقته التامة في قدرة مصر على تخليص ليبيا من الاحتلال والغزو التركي السافر.

تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد"، كان قد التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أمس الخميس، بوفد من مشايخ وأعيان القبائل الليبية، لبحث تطورات الأزمة هناك.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

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