الأهلي ينفي اهتمامه بنجم أندرلخت البلجيكي

السبت 18/يوليه/2020 - 01:03 م
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية أن الفرنسي أدريان تريبيل نجم خط وسط أندرلخت البلجيكي أصبح خارج حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر وأنه لا توجد أي نية للتعاقد معه في الموسم المقبل.


وأكد مصدر فى جهاز كرة القدم في الأهلي أن ما روج له الليبي عبد الباسط تنتوش وكيل أعمال أدريان تريبيل حول اهتمام الأهلي بالنجم الفرنسي للتعاقد معه لا أساس له من الصحة.


وأوضح المصدر أن الجهاز الفني للأهلي لا ينوي تدعيم هذا المركز من الأساس على الأقل في الموسم المقبل خاصة في ظل وجود عدد كبير من النجوم بوجود كلا من عمرو السولية وأليو ديانج بالإضافة إلى حمدي فتحي العائد من الإصابة ومحمد محمود الذي يقترب من العودة إلى صفوف الفريق الأحمر بجانب كلا من أكرم توفيق المعار إلى الجونة والذي قرر فايلرعودته ورفض مد إعارته في الموسم المقبل.

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