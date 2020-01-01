رئيس جامعة حلوان يفتتح سيمنار "آثار كورونا على السياحة والاقتصاد"

السبت 18/يوليه/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
افتتح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، فعاليات السيمنار الرقمي الدولي - آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) على كل من مجالي السياحة والاقتصاد، الذي ينظمه مجمع الإبداع والبحث العلمي بالجامعة تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بحضور الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار وريادة الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف الأستاذة الدكتورة رويدا صادق مدير المجمع العلمي.

وشاركت الأستاذة الدكتورة رانيا دنانة مستشار العلاقات الثقافية وإدارة الفعاليات الكبرى بجامعة حلوان بالتنسيق الأكاديمي مع الأستاذة الدكتورة وصال محمد أبو علم الأستاذ المتفرغ بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة بجامعة حلوان، حيث يلقى الويبينار العلمي الضوء على ما يعاني منه قطاعي الاقتصاد والسياحة نتيجة الجائحة، ويفتح آفاقا جديدة لمجابهة الوضع الحالي. 

وأوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أنَّ عقد هذا اللقاء العلمي يأتي في الوقت الذي تواجه فيه صناعة السياحة أزمة كبيرة في ظل تأثيرات جائحة كورونا، وتأثر الاقتصاد العالمي بشدة، وقد قامت المنظمات السياحية والهيئات الاقتصادية الدولية المتخصصة ومراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية بإعداد العديد من الدراسات وإصدار العديد من التقارير لرصد الواقع ومحاولة الوصول لسيناريوهات وآليات للتعامل مع مجالي السياحة والاقتصاد في ظل الأزمة والتغلب عليها، ويطرح السيمنار الرقمي محاولات التعامل مع جائحة كوفيد 19، وكشف جوانب تأثيراتها المختلفة على مجالي السياحة والاقتصاد، ووضع تصورات للتعايش والتغلب على آثارها.

يأتى ذلك في إطار مساهمة الجامعة سواء أكانت البحثية أم التعليمية أم المجتمعية لتنسيق الجهود والتحرك نحو دعم جهود المجتمع الدولي في هذا الإطار. 

وأوضحت الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار أن صناعة السياحة تعد أحد أهم ركائز الدخل القومي، وقد تأثرت بشدة مثلما تأثرت أسواق السياحة العالمية. وأفادت أن مصر تحذو حذو العالم في متابعة أحدث التقارير وتنفيذ التوصيات العالمية الواردة من المنظمات العالمية المتخصصة، كما أشارت إلى ضرورة فتح قنوات للتعاون بين وزارة السياحة والجامعة ومجمع الإبداع والبحث العلمي للاستفادة من الأفكار البحثية والإبداعية القابلة للتطبيق في هذه الفترة الحرجة غير المسبوقة التى يمر بها العالم بأسره. 

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