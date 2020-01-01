حبس تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط للنصب على مواطني الإسكندرية

السبت 18/يوليه/2020 - 01:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، وانتحال صفة ضباط بإحدى الجهات السيادية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي السلاح الناري والمضبوطات.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من 3 أشخاص، بتضررهم من ثلاثة مجهولين لقيامهم بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت حوالى 350 ألف جنيه عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات حجز وحدات سكنية ومحلات بأحد المشاريع وشراء سيارات معاقين وإنتحال أحدهم صفة ضابط بإحدى الجهات السيادية.

تم تشكيل فريق بحث وأسفرت عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وهم مالك شركة مقاولات "له معلومات جنائية مسلجة"، وموظف بالمعاش، ومالك ورشة سيارات.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهم اثناء إستقلالهم سيارة ملك أحدهم، وبتفتيشهم عثر بحوزة أحدهم مسدس صوت، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين، وتم بإرشادهم ضبط "سيارة ملاكى ومبلغ مالى وفيزا كارد خاصة بأحدهم تحوى مبلغ مالى من متحصلات الواقعة"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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