تأكيد إصابة عشرات الأطفال بكورونا في إحدى مقاطعات ولاية تكساس

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أفادت شبكة "سي إن إن "، بأنه ثبتت إصابة 85 رضيعا تحت سن 12 شهرا بالفيروس التاجي في مقاطعة تكساس. ويناشد المسؤولون المحليون السكان للمساعدة في وقف انتشاره حيث تصبح الدولة من أحدث النقاط الساخنة.



منذ يناير، حددت السلطات الصحية أكثر من 3.6 مليون حالة Covid-19 في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقد توفي ما يقرب من 140،000 شخص، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.



في مقاطعة نوسس بولاية تكساس، ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروسات التاجية الجديدة بشكل كبير في يوليو بعد اتجاه التسطيح. وقد أصاب الفيروس عشرات الأطفال، ويحث المسؤولون المحليون الناس على ارتداء الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي.



وقالت أنيت رودريجيز، مديرة الصحة العامة في مقاطعة كوربوس كريستي نيوسيس: "لدينا حاليًا 85 طفلًا تقل أعمارهم عن عام واحد في مقاطعة نوسيس، وجميعهم ثبتت إصابتهم بكوبيد 19".



وتابعت"لم يتم هؤلاء الأطفال عامهم الأول حتى الآن. الرجاء مساعدتنا في وقف انتشار هذا المرض." ولم تقدم تفاصيل إضافية عن أوضاعهم.



