تأكيد إصابة عشرات الأطفال بكورونا في إحدى مقاطعات ولاية تكساس

السبت 18/يوليه/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أفادت شبكة "سي إن إن "، بأنه ثبتت إصابة 85 رضيعا تحت سن 12 شهرا بالفيروس التاجي في مقاطعة تكساس. ويناشد المسؤولون المحليون السكان للمساعدة في وقف انتشاره حيث تصبح الدولة من أحدث النقاط الساخنة.

منذ يناير، حددت السلطات الصحية أكثر من 3.6 مليون حالة Covid-19 في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقد توفي ما يقرب من 140،000 شخص، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

في مقاطعة نوسس بولاية تكساس، ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروسات التاجية الجديدة بشكل كبير في يوليو بعد اتجاه التسطيح. وقد أصاب الفيروس عشرات الأطفال، ويحث المسؤولون المحليون الناس على ارتداء الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي.

وقالت أنيت رودريجيز، مديرة الصحة العامة في مقاطعة كوربوس كريستي نيوسيس: "لدينا حاليًا 85 طفلًا تقل أعمارهم عن عام واحد في مقاطعة نوسيس، وجميعهم ثبتت إصابتهم بكوبيد 19".

وتابعت"لم يتم هؤلاء الأطفال عامهم الأول حتى الآن. الرجاء مساعدتنا في وقف انتشار هذا المرض." ولم تقدم تفاصيل إضافية عن أوضاعهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا امريكا الولايات المتحدة

أخبار تهمك

بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مبلغ ضخم من الزمالك لضم ثلاثي بيراميدز

منذ ساعة و 11 دقيقة

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

تفاصيل جديدة في صفقة موليكا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ يوم

بعد قرار رحيله.. الأهلي يعود من جديد لمحاولة شراء نجمه

منذ ساعتين و 46 دقيقة

شركة تسويق تمنح الأهلي عرض خرافي لرحيل نجمه والإدارة تتحفظ

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بمنصب جديد.. كاسياس يعود إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - سيتين يرد على تصريحات ميسي ويكشف موقفه من الرحيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ننشر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يزف نبأ سعيد لمهاجم الأهلي بشأن مستقبله

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عرض ضخم وأخير من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

منذ ساعتين

نجم يوفنتوس يوجه رسالة مثيرة إلى جماهير السيدة العجوز

منذ أقل من ساعة

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ يومين

موضوعات متعلقة

عدد ضحايا كورونا في الولايات المتحدة يقترب من 11 ألف شخص

"سي إن إن": الولايات المتحدة يسودها القلق من انتشار كورونا خلال الاحتجاجات

الإكوادور تعاني من نقص الأسرّة بالمستشفيات بعد الارتفاع الحاد في إصابات كورونا

نائب الرئيس الأمريكي يشجع المواطنين على ارتداء الكمامات

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 38000 إصابة جديدة بكورونا

المكسيك تشهد زيادة جديدة في الإصابات بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل - سيتين يرد على تصريحات ميسي ويكشف موقفه من الرحيل

بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

08:56 ص

عاجل.. ننشر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

10:00 ص

بعد قرار رحيله.. الأهلي يعود من جديد لمحاولة شراء نجمه

11:12 ص

شركة تسويق تمنح الأهلي عرض خرافي لرحيل نجمه والإدارة تتحفظ

11:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة