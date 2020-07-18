سيتين يعلن عن قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس في نهاية الليجا الإسبانية

السبت 18/يوليه/2020 - 12:06 م
برشلونة
برشلونة
علي نبوي
أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني "الليجا".


ولم تشهد القائمة تواجد كلا من أنطوان جريزمان وجيرارد بيكيه، وراكيتيتش وأرثور.

قائمة برشلونة ضمت كلا من :-

تير شتيجين - سيميدو - سيرجيو بوسكيتس - سواريز - ميسي - نيتو - لينجليت - جوردي ألبا - برايثويت - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - فيدال - ريكي بويج - أنسو فاتي - أروخو  - أرناو.


يدخل برشلونة اللقاء، عبارة عن تحصيل حاصل، وذلك بعد حصد ريال مدريد بطولة الدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه.

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 79 نقطة، بينما يتواجد ديبورتيفو ألافيس في المركز الخامس عشر برصيد 39 نقطة.


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