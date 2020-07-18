موعد مباراة ريال مدريد الأخيرة في الدوري الإسباني

يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره ليجانيس، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.









وتقام مباراة ريال مدريد أمام ليجانيس، على أرضية ملعب بوتاركي، معقل الأخير.









وكان ريال مدريد قد توج ببطولة الدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، قبل جولة واحدة من انتهاء المسابقة المحلية.





موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني





وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.









ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 86 نقطة، بينما يتواجد ليجانيس في المركز الثامن عشر برصيد 35 نقطة.