عرض ضخم وأخير من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

السبت 18/يوليه/2020 - 11:59 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسام مجدي
رفض رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي عرض من الدوري التركي للتعاقد معه في الصيف مؤكدا أنه يفضل الاستمرار مع الأحمر.


و شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن شراء النادي الأهلي لعقد رمضان صبحي بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.


ولعب صبحي منذ يناير قبل الماضي عام 2019 للقلعة الحمراء معاراً من هديرسفيلد، في إعارة بدأت لمدة ستة أشهر وامتدت لمدة موسم كامل.


وأكد مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء بأن الأهلي تقدم بعرضه الأخير لضم رمضان صبحي بشكل نهائي من النادي الإنجليزي.


وأكد المصدر، أن عرض الأهلي لضم رمضان صبحي يبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني، لشراء اللاعب بشكل نهائي.


وشدد المصدر، أن الأهلي لا يستطيع التقدم بعرض أكبر من ذلك لضم اللاعب، في ظل تأثر الأهلي بفترة توقف طويلة نتيجة تفشي فيروس كورونا.


ويصر النادي الإنجليزي على الحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات رمضان صبحي، إلا أن الأهلي سيتفاوض لتقليل هذا المبلغ، في ظل رغبة اللاعب في البقاء مع الأهلي.

أخبار تهمك

سيتين يعلن عن قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس في نهاية الليجا الإسبانية

منذ ثلث ساعة

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 23 ساعة

عرض ضخم وأخير من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يزف نبأ سعيد لمهاجم الأهلي بشأن مستقبله

منذ ساعة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ننشر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ميسي يتخذ قراراً جديداً في برشلونة عقب خسارة الدوري

منذ حوالي 10 ساعات

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 21 ساعة

مرتضى منصور: ميدو عالمي زملكاوي مع احترامي الكامل لمحمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

بعد قرار رحيله.. الأهلي يعود من جديد لمحاولة شراء نجمه

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ يومين

شركة تسويق تمنح الأهلي عرض خرافي لرحيل نجمه والإدارة تتحفظ

منذ ساعة و 8 دقيقة

تفاصيل جديدة في صفقة موليكا للأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. ننشر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

08:56 ص

شركة تسويق تمنح الأهلي عرض خرافي لرحيل نجمه والإدارة تتحفظ

11:20 ص

بعد قرار رحيله.. الأهلي يعود من جديد لمحاولة شراء نجمه

11:12 ص

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

03:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة