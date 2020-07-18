ضبط مرتكبي واقعة الاستيلاء على "توك توك" بالإكراه في أسيوط

السبت 18/يوليه/2020 - 11:56 ص
المتهمان
المتهمان
هبة عبد الحفيظ
تمكنت مديرية أمن أسيوط، من تحديد وضبط مرتكبي واقعة الاستيلاء على مركبة "توك توك" بالإكراه تحت تهديد السلاح، وإعادتها لمالكها.

وتبلغ لمركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط من (طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط)، بالإستيلاء على مركبة "التوك توك" خاصته، وذلك حال توصيل شخصين مجهولين من إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أسيوط إلى قرية بدائرة المركز، حيث قاما بإستخراج سلاح نارى "فرد خرطوش محلى الصنع" وتهديده به والإستيلاء على المركبة قيادته وذلك قبل وصولهما.

وأسفرت جهود أجهزة البحث عن أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من (سائق، عامل "لهما معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما فرد الخرطوش المستخدم فى الواقعة وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدا عن مركبة "التوك توك" المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، وجهت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (3630) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1631) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(119) مخالفات السير بدون تراخيص.

(7) دراجات نارية مخالفة.

(41) مخالفة موقف عشوائى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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