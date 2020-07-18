مصرع 5 من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية بأسيوط

اندلع حريق هائل في شقة سكنية بقرية العقال البحري في أسيوط، اليوم السبت، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، وإصابة آخرين.





وتعود بداية الواقعة إلى تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية العقال البحري، بنشوب حريق بمنزل "حسام. أ"، بمنطقة الشيخ أحمد، ووقوع وفيات ومصابين.





وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية ووتم الدفع بسيارات الإطفاء وضباط مباحث المركز ورئيس مركز ومدينة البداري إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص احتراق الطابق الأول علوي بالمنزل.



