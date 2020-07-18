اليوم.. وصول 6 رحلات طيران تقل 1060 عاملا من العالقين بالكويت

تعبر مطار الكويت الدولي، 15 رحلة طيران تحمل على متنها 3135 راكبا إلى مطارات 7 دول: مصر، والإمارات، وبنغلاديش، ولبنان، والهند، وباكستان، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مطارات مصر 6 رحلات تقل 1060 عاملا مصريا من العالقين.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم السبت، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم السبت، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ6 سوف تصل إلى مطارات القاهرة، وسوهاج، أسيوط، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم السبت، 18 يوليو، وفقًا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1060 عاملًا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ6 سوف تصل إلى مطارات القاهرة، وسوهاج، أسيوط، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم السبت، 18 يوليو، وفقًا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1060 عاملًا.

وقال: إن الرحلة الأولى على طيران المصرية، رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل لمطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية على الكويتية رقم 541 قيام من مطار الكويت 14:15 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 190 عاملا، والرحلة الثالثة على فلاي ايجبت رقم 5086 قيام من مطار الكويت 15:00 وتصل مطار أسيوط وعلى متنها 290 عاملا.

وقال: إن الرحلة الأولى على طيران المصرية، رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل لمطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية على الكويتية رقم 541 قيام من مطار الكويت 14:15 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 190 عاملا، والرحلة الثالثة على فلاي ايجبت رقم 5086 قيام من مطار الكويت 15:00 وتصل مطار أسيوط وعلى متنها 290 عاملا.

أما الرحلة الرابعة على طيران العربية - مصر رقم 722 قيام من الكويت 18:45، وصل لمطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، والخامسة على الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 19:50 وصول مطار القاهرة، وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة السادسة على طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من مطار الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج، وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.

أما الرحلة الرابعة على طيران العربية - مصر رقم 722 قيام من الكويت 18:45، وصل لمطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، والخامسة على الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 19:50 وصول مطار القاهرة، وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة السادسة على طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من مطار الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج، وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.

تعافي 611 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى أول أمس الخميس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.





وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



