الديوان الأميري بالكويت: أمير البلاد يدخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية

أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم السبت، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

ويذكر أن الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، ولد في 16 يونيو 1929، أمير دولة الكويت الخامس عشر، والخامس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة. هو الابن الرابع لأحمد الجابر الصباح من منيرة العثمان السعيد العيّار.

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، تلقى تعليمه في المدرسة المباركية. هو أوّل وزير إعلام، وثاني وزير خارجية في تاريخ الكويت.

وترأس وزارة الشؤون الخارجية للكويت طيلة أربعة عقود من الزمن، ويعود له الفضل خلالها في توجيه السياسة الخارجية للدولة والتعامل مع الغزو العراقي للكويت في عام 1990.

وتولى مسند إمارة دولة الكويت في 29 يناير 2006 خلفًا لسعد العبد الله السالم الصباح الذي تنازل عن الحكم بسبب أحواله الصحية، وبعد أن انتقلت السلطات الأميرية إليهِ بصفته رئيس مجلس الوزراء، قام مجلس الوزراء في 24 يناير 2006، بتزكيته أميرًا للبلاد، وقد بايعه أعضاء مجلس الأمة بالإجماع في جلسة خاصة انعقدت في 29 يناير 2006. وهو الأمير الثالث الذي يؤدّي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.