وزير الرياضة يقوم بجولة بالمدينة الشبابية والرياضة ومركز شباب الاسمرات

السبت 18/يوليه/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم بجولة في المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات للاطمئنان علي خطة المدينة في البدء بالنشاط الرياضي بها وكذلك الخطة الموضوعة للاتفاق مع اكاديميات رياضية لتقديم النشاط داخل المدينة.

كما قام صبحي بجولة في مركز شباب الاسمرات، وخطة انشاء مبني إداري للمركز وحمام سباحة خاص به.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للعمل علي النهوض بالمدينة الرياضية ومركز الشباب لخدمة اهالي المنطقة التي تم تطويرها والعمل علي الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزيرة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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