إجراءات احترازية مشددة لاستكمال تصوير الأفلام السينمائية ببريطانيا

السبت 18/يوليه/2020 - 10:43 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

 

تسببت حادثة اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا ضمن فريق عمل فيلم "عالم الديناصورات"، لفرض رقابة مشددة على مواقع تصوير كافة الأعمال التليفزيونية والسينمائية التي استكمل تصويرها ببريطانيا مؤخرا.


ووفقا لموقع "ديد لاين"، فإن قوانين للحفاظ على السلامة الصحية والوقاية ضد كورونا، فرضت على كافة مواقع التصوير بما فيها موقع تصوير "عالم الديناصورات".


وأكد ذلك حوار تليفزيوني لنجم الفيلم جيف جولدبلوم، أكد خلاله أنه تلقوا كتيب يضم مجموعة من الارشادات التي أصبح كافة فريق عمل الفيلم ملزمين باتباعها بعد هذه الحادثة.


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