مرتضى منصور: ميدو عالمي زملكاوي مع احترامي الكامل لمحمد صلاح

السبت 18/يوليه/2020 - 10:37 ص
صلاح وميدو
صلاح وميدو
الفجر الرياضي
كشف رئيس النادي الزمالك مرتضى منصور عن أحداث وكواليس عودة نجم منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو  إلى صفوف نادي الزمالك من أوروبا.

وصرح رئيس الزمالك أن تحدث ميدو معه بشكل شخصي وكان بحضور أحمد وأمير مرتضى منصور وخالد الغندور ومحمد أبو العلا وطلب منه التواجد في نادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة ٦ أشهر فقط.

وتابع منصور أن أحمد ميدو قال له إنه سوف يحصل على إذن من فريقه في أوروبا للتواجد في الزمالك لمدة ٦ أشهر ولكن الصفقة لم تتم في ذلك الوقت.

وأكد رئيس الزمالك مرتضى منصور بأنه شعور جميل من أحمد حسام ميدو العالمي لطلب عودته لناديه وبيته الزمالك، موجهًا رسالة له : "ميدو العالمي الزملكاوي مع احترامي الكامل لمحمد صلاح الذي أراه العالمي الثاني الزملكاوي أيضا".

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