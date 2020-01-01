الأرصاد تكشف تأثير منخفض الهند الموسمي على الحد من كورونا

عقبت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، على ما يتردد بشأن تعرض مصر لمنخفض الهند الموسمي، وتأثيره بشكل كبير على حالة الطقس والبحر.





وأوضحت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن منخفض الهندس الموسمي يؤثر على مصر كل فصل صيف، وليس جديدا، ويبدأ من منتصف شهر يونيو ويستمر حتى مطلع شهر سبتمبر، حيث أنه يجلب كتلة هوائية شديدة الحرارة تمر على شبه الجزيرة العربية.





وأشارت إلى أن إحاطة البحرين الأحمر والمتوسط بمصر يتسبب في تخفيف تأثير الكتلة الهوائية على الجمهورية، ولكن الهواء يكون محملا بكميات كبيرة من بخار الماء فتتكون الشبورة المائية.





وعن ما تداول بشأن أن منخفض الهند الموسمي وتأثيره على ارتفاع الحرارة سيحد من انتشار فيروس كورونا، قالت، "مفيش علاقة بينهم سواء بانتشار الفيروس أو الحد منه"، وليس هناك دراسات مؤكدة عن تأثير الحرارة على الفيروس.





وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا، لطيف ليلا على معظم أنحاء البلاد، وجاءت التوقعات كالتالي:





يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب البلاد، والطقس ليلًا لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





توقع خبراء الأرصاد، أن تظهر شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى.





وأكد الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.





أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 24 والعظمى 29

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في السويس الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة في رفح الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة في نخل الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 29 والعظمى 36

درجات الحرارة في طابا الصغرى 28 والعظمى 35

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في الطور الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 36

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 28 والعظمى 40

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 39