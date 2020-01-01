نجلاء بدر تستأنف تصوير حكاية "أبيض وردي" من مسلسل "إلا أنا"

السبت 18/يوليه/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
سوف تبدأ المخرجة مريم أحمدي باستئناف تصوير حلقات حكاية "أبيض وردي" من مسلسل "إلا أنا" الذي حقق نجاحاً كبيرًا منذ طرحه.

وتشارك الفنانة نجلاء بدر في هذه الحكاية برفقة العديد من نجوم الفن وهم خالد أنور وجميلة عوض، وآخرون.

ويتم التعاقد مع فنانون آخرون للمشاركة أيقضا في حكاية "أبيض وردي"، وتتضمن هذه الحكاية عشر حلقات فقط وتم عرض حكايتين للفنانة وفاء عامر، والآخري للفنانة أروى جودة عبر قناة Dmc.

وفي سياق آخر شاركت الفنانة نجلاء بدر، خلال ماراثون دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "الفتوة"، أيضاً التي لعبت فيه دور جميلة، والتي تقع فى حب ياسر جلال، بطل العمل طوال الأحداث إلا أنها ومع عدم حبه لها تتزوج من عزمي اسم الشخصية الذى لعبها أحمد صلاح حسني فى النهاية وتقع فى حبه بسبب ما يكنه لها من حب كبير، وهو الدور التي تمكنت من خلال من نيل ردود فعل إيجابية.

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