أجيري: ريال مدريد كما هو على مدار العمر ولديه جينات الفوز والتنافس دائما

السبت 18/يوليه/2020 - 10:20 ص
أجيري
أجيري
صرح المدرب المكسيكي خافيير أجيري، المديرالفني لفريق ليجانيس، بأنه يتوقع مواجهة أفضل نسخة لريال مدريد، الأحد المقبل، في ختام الدوري الإسباني، رغم حسم الملكي لليجا الإسبانية.

وخلال مؤتمر صحفي قال أجيري: "ريال مدريد هو ريال مدريد على مدار العمر، لديه جينات الفوز والتنافس دائما".

وتابع: "هو أمام تحديات ذكرتها الصحافة، ومنها لقب هداف البطولة، ومواصلة الانتصارات المتتالية، ولن يسترخي أو يتخلى عن تحقيق هذه الأمور".

وأضاف مدرب ليجانيس: "رغم قيامهم ببعض التغييرات، إلا أن لاعبين من المستوى الأول أيضا هم من سيشاركون.. كما سيواصلون التركيز على دوري الأبطال".

وواصل المدرب المكسيكي صاحب الـ61 عامًا: "لن يستسلم الفريق أو يرتاح مطلقا، لأن هذا هو ريال مدريد طوال عمره، ولذا أتوقع مواجهة أفضل نسخة منه.. هذه هي الحقيقة".

ويحتل ليجانيس المركز الـ18 برصيد 35 نقطة، ولكي يتجنب الهبوط لدوري القسم الثاني، يتوجب عليه الفوز على الفريق الملكي.

وذلك شريطة تعثر سيلتا فيجو، صاحب المركز الـ17 برصيد 36 نقطة، أمام إسبانيول، الذي هبط رسميا للقسم الثاني.

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