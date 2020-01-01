فاروق فلوكس عن دخول نجله للتمثيل: "لا تحسبن حياة الفنان طبل وزمر"

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تحدث الفنان فاروق فلوكس عن دخول نجله الفنان أحمد فلوكس للوسط الفني خلال لقائه في برنامج "3 ستات'' الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد".



وقال فاروق فلوكس: "لم أرفض دخول أحمد للمجال الفني، ولكنني كنت غير محب أن يتعذب بهذا الوسط".



وتابع: "التمثيل ليس هين وسهل كما يعتقد البعض، لا تحسبن حياة الفنان طبل وزمر".



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، مشاركته في فيلم "الممر"، الذي دارت أحداثه حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى نور، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى حرب الاستنزاف.



وشارك في بطولة فيلم "الممر" كل من أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، ومحمد جمعة، محمد الشرنوبي، كريم العمري، أحمد صلاح حسني، وآخرون، تأليف شريف عرفة، أمير طعيمة، إخراج شريف عرفة، عمر رشدي حامد.