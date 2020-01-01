طبيب: المناعة المجتمعية تتطلب إصابة 70% من المجتمع بـ"كورونا"

توقع الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب القصر العيني، أن الموجة الأولى من فيروس كورونا في مصر في طريقها للانتهاء، منوها بأن مصر من أوائل الدول التي صنعت "الرمديسيفير" وهو ليس دواء مخصص للكورونا، ولكنه هو الدواء الوحيد حتى الآن المضاد للفيروسات وموجه للكورونا، ولكنه يستخدم في مرحلة معينة.





وأشار "المنيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن مصر تشارك في الأبحاث الخاصة بالوصول إلى تطعيم، ولديها دراسات مبشرة، موضحا أن المناعة المجتمعية تتطلب إصابة 70% من المجتمع بالفيروس، أو يكون تم تطعيمهم.





ونوه بأن عادة يكون تحور الفيروسات أقل فتكا، منوها بأن تحور فيروس كورونا منذ ظهوره كان أنه أصبح أكثر انتشارا، وأقل فتكا، موضحا أن من 18 إلى 40% لا تظهر عليهم أعراض إصابة، ونقلهم للفيروس يكون بنسبة أقل كثير.





وأضاف أن المصاب الذي تظهر عليه أعراض يكون ناقل للعدوى لمدة يومين قبل ظهور الأعراض عليه، وقد يستمر في نقل العدوى خاصة في أول يومين بعد ظهور الإصابات، معقبا: "في ناس لن تمرض حتى لو تعرضت للفيروس ونسبتهم قليلة جدا، وذلك بسبب مناعتهم الجينية، ولا يمكن حصرهم"، لافتا إلى أن هناك أدوية ستظهر قريبا قد تكون قاضية على الفيروس، مؤكدا أن دواء الهيدروكسي كلوركين أثبت نجاحه في مصر، وأنقذ الكثيرين.





وكشف أن أي فيروس يصيب الجهاز التنفسي قد يكون له مضاعات أثناء المرض أو في مرحلة التعافي أو بعد الشفاء، وبدرجات مختلفة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.



