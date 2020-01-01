تعرف على تفاصيل شخصية محمود عبد المغني في مسلسل "شارع 9"

السبت 18/يوليه/2020 - 10:14 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



يُشارك الفنان محمود عبد المغني حاليًا في مسلسل "شارع 9"، ويُجسد خلال الأحداث دور مهندس بترول، والمسلسل من المقر تصويره خلال الأيام المقبلة.


مسلسل "شارع ٩"،بطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، وتدور أحداثه فىذي إطار 45 حلقة، وينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية.

مسلسل "شارع 9" يعد التعاون الثاني بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما تعاونا معًا في مسلسل "بيت السلايف"، وهو بطولة بوسي، عبير صبري، أحمد صلاح حسني، منة فضالي، حازم سمير، جيهان خليل، أشرف مصلحي، طارق صبري.

والجدير بالذكر أن محمود عبد المغني بدأ تصوير مشاهده في مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز سوسن بدر، نيقولا معوض، مي سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، نسمة النجار، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج ابراهيم فخر.


أخبار تهمك

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قمة أفريقية بمشاركة السيسي حول سد النهضة الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ يوم

تفاصيل جديدة في صفقة موليكا للأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

ميسي يتخذ قراراً جديداً في برشلونة عقب خسارة الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

أجيري: ريال مدريد كما هو على مدار العمر ولديه جينات الفوز والتنافس دائما

منذ نصف ساعة

عاجل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ يوم

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 20 ساعة

رئيس برشلونة يبحث أمر سيتين بعد خسارة الليجا

منذ ساعة و 11 دقيقة

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 21 ساعة

السعودية تعلن موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. ننشر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. ننشر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

08:56 ص

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

03:19 م

تفاصيل جديدة في صفقة موليكا للأهلي

09:43 ص

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام