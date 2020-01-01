تعرف على تفاصيل شخصية محمود عبد المغني في مسلسل "شارع 9"

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يُشارك الفنان محمود عبد المغني حاليًا في مسلسل "شارع 9"، ويُجسد خلال الأحداث دور مهندس بترول، والمسلسل من المقر تصويره خلال الأيام المقبلة.





مسلسل "شارع ٩"،بطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، وتدور أحداثه فىذي إطار 45 حلقة، وينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية.



مسلسل "شارع 9" يعد التعاون الثاني بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما تعاونا معًا في مسلسل "بيت السلايف"، وهو بطولة بوسي، عبير صبري، أحمد صلاح حسني، منة فضالي، حازم سمير، جيهان خليل، أشرف مصلحي، طارق صبري.



والجدير بالذكر أن محمود عبد المغني بدأ تصوير مشاهده في مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز سوسن بدر، نيقولا معوض، مي سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، نسمة النجار، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج ابراهيم فخر.





