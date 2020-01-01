السعودية تعلن موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة

أفادت وكالة أنباء واس، بأن المملكة العربية السعودية، دعت إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة بعد غد الإثنين.

يحل علينا بعد أيام قليلة عيد الأضحى المبارك 2020، وهو ثاني الأعياد الدينية لدي المسلمين بعد عيد الفطر المبارك الذي يأتي بعد شهر رمضان، وعيد الأضحى الذي يحتفلون بهم المسلمون حول العالم بفداء سيدنا اسماعيل عليه السلام بذح الأضاحي لله عز وجل.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2020 والتي تعد من أهم الطقوس الاحتفالية المرتبطة بالعيد، والتي يجتمع فيها الصغار والكبار معاً وتكتسي قلوبهم الفرحة والسعادة ويتبادلون التهنئة مع بعضهم البعض، ولكن اليوم وفي ظل يواجهه العالم من ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا، فمن المتوقع أن تقام الصلاة في المنزل، فما توقيت صلاة العيد، ذلك ما سنعرفه اليوم في هذه المقالة، فتابعونا.