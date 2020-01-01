التفاصيل الكاملة لقصة روان بن حسين مع طليقها

السبت 18/يوليه/2020 - 10:09 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
كشف أيمن الشريف الصديق المقرب للفنانة روان بن حسين، عن تفاصيل قصتها كاملة مع طليقها يوسف المقريف رجل الأعمال.

وأعلن أيمن الشريف عن تفاصيل قصتها، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً: "أن القصة التي روتها روان بن حسين مختلفة عن ما حدث على أرض الواقع".


وتابع: "أن طلاقها من صديقه، جاء بسبب طلبها تسجيل "جزيرة" باسمها في البرتغال وقد رفض زوجها".

وأضاف: "أنها قررت تشويه سمعته بتلك الطريقة التي تحدثت بها والكلام الذي قالته عن طليقها، وأن طليقها يوسف رجل بمعنى الكلمة".

واختتم: "أن يوسف المقريف لا يعاني من مرض الإيدز ولا الكورونا ولا الصداع والسرطان كما قالت".

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