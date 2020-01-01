انتهاء تصوير مسلسل "ما وراء الطبيعة"

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أعلن المخرج عمرو سلامة عن انتهاء تصويره مسلسله الجديد "ما وراء الطبيعة"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر عمرو سلامة صورة يُعلن فيها عن انتهاء المسلسل، وعلق عليها قائلاً :" في ظل هذه الظروف العصيبة، فركش".



مسلسل "ما وراء الطبيعة" مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعًا في الوطن العربي للكاتب أحمد خالد توفيق "ما وراء الطبيعة، وهو أول عمل من إنتاج Netflix في الدراما المصرية.



يتناول مسلسل "ما وراء الطبيعة"، سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور رفعت إسماعيل، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث الفريدة وغير العادية الواحدة تلو الأخرى، و تدور أحداثه في مصر في ستينيات القرن الماضي،وهو بطولة رزان الجمال والتي ستقدم دور ماجي، وآية سماحة والتي ستلعب بدور هويدا، وسما إبراهيم والتي تجسد دور رئيفة أخت رفعت إسماعيل والذي يقوم بدوره أحمد أمين.