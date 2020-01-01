اندلاع حريق في كاتدرائية "نانت" غرب فرنسا

السبت 18/يوليه/2020 - 09:53 ص
حريق
حريق
وكالات

اندلع حريق ضخم، صباح اليوم السبت، في كاتدرائية "نانت" الواقعة غرب فرنسا، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية.


وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلد إلى 173838.

 

وأفادت الصحة الفرنسية، رصد 18 حالة وفاة بكورونا اليوم، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 30138

 

وشهد عدد الأشخاص الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات انخفاضا بـ119 حالة ليصل إلى 6796، فيما بلغ عدد الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة 481 شخصا، أي بانخفاض حالة واحدة في آخر 24 ساعة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 13,807 مليون إصابة، بينهم أكثر من 589 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8,214 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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كاتدرائية نانت غرب فرنسا حريق

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