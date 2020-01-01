رانيا محمود ياسين تستعيد ذكرياتها في عالم الفن بهذه الصوروة

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تحرص الفنانة رانيا محمود ياسين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







ونشرت رانيا محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة قديمة لها من مسلسل "مع مرتبة الشرف"، وعلقت قائلة" صورة في بدايتي من مسلسل مع مرتبه الشرف بطوله كمال أبو ريا، أحمد السقا، رانيا ياسين وحنان شوقي، إخراج وجيه الشناوي".





وفي سياق آخر، شاركت رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو بطولة عادل إمام، داليا البحيري، حمدي الميرغني، دلال عبد العزيز، جميل برسوم، هدى المفتي، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين ، طارق الإيباري، ومجموعة مميزة من النجوم، إخراج رامي إمام.