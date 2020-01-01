رانيا محمود ياسين تستعيد ذكرياتها في عالم الفن بهذه الصوروة

السبت 18/يوليه/2020 - 09:53 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة رانيا محمود ياسين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت رانيا محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة قديمة لها من مسلسل "مع مرتبة الشرف"، وعلقت قائلة" صورة في بدايتي من مسلسل مع مرتبه الشرف بطوله كمال أبو ريا، أحمد السقا، رانيا ياسين وحنان شوقي، إخراج وجيه الشناوي".


وفي سياق آخر، شاركت رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو بطولة عادل إمام، داليا البحيري، حمدي الميرغني، دلال عبد العزيز، جميل برسوم، هدى المفتي، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين ، طارق الإيباري، ومجموعة مميزة من النجوم، إخراج رامي إمام.

أخبار تهمك

السعودية تعلن موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة

منذ 41 دقيقة

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 20 ساعة

أجيري: ريال مدريد كما هو على مدار العمر ولديه جينات الفوز والتنافس دائما

منذ نصف ساعة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ يوم

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ننشر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي يتخذ قراراً جديداً في برشلونة عقب خسارة الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. قمة أفريقية بمشاركة السيسي حول سد النهضة الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 17 ساعة

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ يوم

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل جديدة في صفقة موليكا للأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

رئيس برشلونة يبحث أمر سيتين بعد خسارة الليجا

منذ ساعة و 10 دقيقة

بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:00 ص

عاجل.. ننشر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

08:56 ص

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

03:19 م

تفاصيل جديدة في صفقة موليكا للأهلي

09:43 ص

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام