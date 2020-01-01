بينهم 4 سيدات.. 18 قبطيا يخوضون معركة انتخابات مجلس الشيوخ

مع بداية انطلاق قطار فتح أبواب الترشيح وتقديم الطلبات للمرشحين على مقاعد مجلس الشيوخ الذين يخوضون معركة الانتخابات البرلمانية فور صدور قانون موافقة مجلس النواب على تأسيس غرفة تشريعية ثانية تحت اسم مجلس الشيوخ، بعد إلغاء مجلس الشورى عقب ثورة يناير 2011، بدأت اللجان التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات بالمحاكم الابتدائية في مصر، بدءًا من السبت الماضي والتي استغرقت لمدة أسبوع، حيث انتهت اليوم، السبت، في تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، تقدم حتى الآن خمسة أقباط على المقاعد الفردي فى حين ضمن القائمة الوطنية الموحدة 9 أقباط.





وجاء أبرز المرشحين حتى الآن على مقاعد الفردي في محافظة الإسكندرية رجل الاعمال الدكتور نشأت متري صليب، الذي كان عضوًا في المجلس المحلي للمحافظة عن دائرة أول المنتزه، كما إنه خاض معركة انتخابات مجلس النواب 2015 حيث حصل على 26 ألفًا و368 صوتًا ضمن المنافسين على 4 قوائم، كما انه خاض جولة الاعادة أمام هند قباري والتي حصلت على 32 ألفا و656 صوتًا، في حين حصل صليب على 33000 صوتًا إلا إنه لم يساعده الحظ.





أما عن الجيزة تقدم رجل الأعمال أشرف عجيب، وعن محافظة القاهرة، تقدم كل من: إبراهيم أوارد المحامي، ونبيل محروس، ورأفت زكى سوس.





ضمت القائمة أيضا الدكتور حنا جريس عن الحزب المصري الديمقراطي، والدكتورة عايدة نصيف، وفى قائمة الصعيد ضمت الدكتور هاني عبد الشهيد بالمنيا، ونادر يوسف نسيم، وفى اسيوط هند جوزيف، وعن البحيرة وجية رشدي.





ومن القبطيات، تقدمت كل من الدكتورة ايريني ثابت، وهي الكاتبة ولها رؤية متقدمة في مقالاتها وصانعة السلام والاستاذة الجامعية البارزة، والدكتورة عايدة نصيف، وهي مفكرة ومناضلة وفيلسوفة ومعلمة اجيال للخطاب الديني المتطور والمستنير، وهند جوزيف، وهي قائدة سياسية وصاحبة صالون ثقافي يجمع المثقفين في مدينة القوصية شمال محافظة أسيوط؛ على مختلف الاتجاهات، وقادرة على مواجهة كل التحديات.

وفي ضوء المادة القانونية رقم (9) بالقانون رقم 141 لسنه 2020يشترط الترشيح لخوض معركة مجلس الشيوخ كالاتي:





- أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.





- أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.





- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية

- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا.

- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:

أولا: انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.





ثانيا: صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.





وتجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.



