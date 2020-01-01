وزير القوى العاملة: صرف 338 مليون جنيه لـ295 ألف عامل بـ3098 منشأة
السبت 18/يوليه/2020 - 09:45 ص
إسماعيل منطاوي
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج.
وأضاف في بيان اليوم السبت، أن الإعانات تصل إلى 338 مليونا و594 ألف جنيه، لنحو 295 ألفا و402 عامل يعملون في 3098 منشأة متضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد، بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.
ولفت إلى أن بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام) تم صرف 203 ملايين و316 ألف جنيه، لـ195 ألفا و796 عاملا يعملون في 2900 منشأة، أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 98 مليونا و702 جنيه، لـ 76 ألفا و675 عاملا ، يعملون في 97 منشأة، كما تم صرف 36 مليونا و 576 جنيها لـ 22 ألفا و931 عاملا ، يعملون في 101 منشأة قطاع خاص وعام.
وأكد أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.
تعافي 611 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى أول أمس الخميس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.
وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا