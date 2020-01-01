خبير أمريكي يتوقع التوصل لعلاج "فعال" لكورونا في غضون 3 أشهر

السبت 18/يوليه/2020 - 09:03 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قال مدير المعاهد الوطنية للصحة، الدكتور فرانسيس كولينز، إنه "متفائل" بأن "العلاج الفعال" لكوفيد 19 سيكون متاحًا في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، وفقا لما نشرته شبكة "سي ان ان".

وقال كولينز لشبكة CNN الجمعة "هناك تقدم كبير في العلاجات". "لدينا دواءان مثبتان - remdesivir وdexamethasone، كلاهما مثبت في تجارب مراقبة عشوائية صارمة، وهي الطريقة الوحيدة التي تعرف بها حقًا إذا كان هناك شيء يعمل."

ريدمسفير هو دواء مضاد للفيروسات ثبت أنه يقلل من الوقت الذي يمرض فيه الأشخاص ب Covid-19. اما ديكساميثازون فهو الستيرويد الذي قد يقلل من معدل الوفيات بين المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

قال كولينز: "ونحن بصدد البدء، في المستقبل القريب، بتجارب إكلينيكية على مركبات أخرى - على سبيل المثال، مضادات التخثر".

وأضاف "نعلم أن الأشخاص الذين يمرضون بشدة، يحدث شيء ما، تبدأ جلطات الدم في التكون ويمكن أن نساعدهم كثيرًا إذا حاولنا منع ذلك. وربما الأكثر إثارة للعلاجات من وجهة نظري، استخدام الأجسام المضادة وحيدة النسيلة المشتقة من الأشخاص الذين بقوا على قيد الحياة، والذين صنعوا هذه الأجسام المضادة التي تساعدهم على التعافي، ويمكن تحويلها الآن إلى منتجات وستبدأ هذه التجارب قريبًا جدًا"

وتابع "أنا متفائل، دون أن أكون واثقًا تمامًا، أنه سيكون لدينا شيء ربما في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر من الآن، من حيث العلاج الفعال."

كما أعرب كولينز عن امله بشأن تطوير لقاح ناجح بحلول نهاية العام، مشيرا الي "إن أول تجربة لقاح، كما سمعت على الأرجح، بناءً على بيانات أولية ناجحة للغاية، ستبدأ في حوالي 27 يوليو في جميع أنحاء الجزء الجنوبي من البلد حيث ينتشر الفيروس وسنكتشف ما إذا كان يعمل من خلال مشاركة 30 ألف شخص الاختبار ".

وأوضح كولينز إذا نجحت إحدى تجارب اللقاح، فسيكون هناك "عشرات الملايين من الجرعات جاهزة للعمل بنهاية عام 2020، نهاية السنة التقويمية".

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