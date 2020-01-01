ويل سميث وجيدا بنيكيت يعتبران المصارحة كانت القرار الأمثل



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن مصدر مقرب من ويل وزوجته، أكد على انهما يحظيان الآن بمزيدا من الثقة والقرب فيما بينهما.



وقرر ويل سيمث اصطحاب زوجته جيدا بينكيت لقضاء عطلة بعيدا عن الانظار في جزء البهاما.



بعد ما أثير من جدل حول اعتراف جيدا بينكيت بخيانتها لويل سميث امامه، نقل مصدر مقرب للثنائي على لسانهم اعتبارهم بأن المصارحة والكشف عن الحقائق كان القرار الأمثل الذي كان يلزم اتخاذه في الوقت الحالي.