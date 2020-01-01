طوكيو تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ بدء تفشي كورونا

السبت 18/يوليه/2020 - 08:39 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قالت وزارة الصحة اليابانية، في بيان إنها سجلت 596 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة.

من بين الحالات الجديدة، تم اكتشاف 293 في طوكيو. هذا هو أكبر عدد من الإصابات اليومية المبلغ عنها في العاصمة اليابانية منذ بدء تفشي المرض.

وقالت الوزارة إن محافظة سايتاما المجاورة لطوكيو أعلنت عن 51 حالة جديدة - وهي أعلى نسبة في تلك المنطقة منذ رفع حالة الطوارئ في البلاد في 25 مايو. لكن لم تسجل اليابان وفيات بسبب فيروسات التاجية في الـ 24 ساعة السابقة.

وفي وقت سابق، أوضح وزير الدفاع اليابانى تارو كونو، يوم الثلاثاء، أن تفشى حالات الإصابة بالفيروس التاجى فى القواعد العسكرية الأمريكية فى اليابان "خطير للغاية".

حتى الآن، تم تشخيص إصابة 100 فرد عسكري أمريكي وعائلاتهم ب Covid-19 عبر ستة مرافق عسكرية أمريكية في اليابان منذ أوائل يوليو.

تعد المحطة الجوية التابعة لفيلق مشاة البحرية الأمريكية فوتينما في أوكيناوا، التي شهدت 71 حالة مؤكدة، أسوأ المواقع تأثرًا.

وكان ذلك بعد أن قام ثلاثة أفراد أمريكيين، ثبتت إصابتهم بعد وصولهم إلى طوكيو في عطلة نهاية الأسبوع، برحلة تجارية في طريقهم إلى محطة إيواكوني التابعة لمشاة البحرية في ولاية ياماغوتشي - على الرغم من المبادئ التوجيهية التي تحظر عليهم استخدام وسائل النقل العام يوم الثلاثاء.

"إنه وضع خطير للغاية. لقد طلبت من الجانب الأمريكي معاقبتهم بصرامة واتخاذ إجراء جاد لمنع تكرارها في المستقبل ".


يصل حاكم ولاية أوكيناوا، ديني تاماكي، إلى طوكيو اليوم لطلب المساعدة من الحكومة اليابانية للعمل من أجل الكشف عن المزيد من الجيش الأمريكي، ووقف وصول أفراد عسكريين أمريكيين جدد من خارج اليابان.

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