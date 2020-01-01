نانسي صلاح تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل دورها في حكاية "أمل حياتي"

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تقوم الفنانة نانسي صلاح حاليًا حاليًا بتصوير مشاهدها في حكاية "أمل حياتي" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا".



وتحدثت نانسي صلاح في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أوضحت خلاله أن ما جذبها للمشاركة فيه هو أن الشخصية جديدة عليها، ولم تقدمها من قبل، حيث أنها تُجسد دور فتاة شريرة تُدعى "شيماء"، وهي شقيقة الفنانة حنانة مطاوع.



وأشارت نانسي إلى سعادتها الكبيرة بالعمل مع هؤلاء النجوم المشاركين في المسلسل، مُتمنية أن تنال شخصيتها على إعجاب الجمهور.



مسلسل "الإ أنا" يتناول المسلسل موضوعات مهمة مثل الصمت الزوجي، طموح وكفاح المرأة، العنف ضد المرأة، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى عشر حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها وتتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة.





ويُشارك في بطولة "أمل حياتي" حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، سلوى عثمان، حنان سليمان، نانسي صلاح، ورضوى الشريف، وسمر علام، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.