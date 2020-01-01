بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ محاضر في العلوم الطبية الحيوية بجامعة توتنجهام: إن ارتداء الكمامة أفضل طريقة المواجهة فيروس كورونا، وإيقاف انتشاره، حيث أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ، معقبا: "الكمامة ضرورية حتى يظهر اللقاح ونحصل على الجرعة التي توفر المناعة المطلوبة سواء من خلال جرعة واحدة أو جرعتين".





وأشار "الشربيني"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن فيروس كورونا له صور متعددة، وتأثيره يختلف من شخص لآخر، حيث قد يؤثر على الأعصاب وهو ما يفسر فقدان حاستي الشم والتذوق، وهناك مرضى بالكورونا يصابون بفشل كلوي، ولكن 80% من المصابين يمر عليهم بشكل بسيط، ولا يسفر عن تدمير أي أعضاء.





ولفت إلى أن اللقاح يعطي مناعة بنسبة تصل إلى 90%، ولكن هناك نسبة خطأ قد تحدث، متوقعا بأن من سيحصل على اللقاح لن يصاب بالفيروس قبل مرور سنة على الأقل.



