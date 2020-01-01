بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين
السبت 18/يوليه/2020 - 08:56 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ محاضر في العلوم الطبية الحيوية بجامعة توتنجهام: إن ارتداء الكمامة أفضل طريقة المواجهة فيروس كورونا، وإيقاف انتشاره، حيث أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ، معقبا: "الكمامة ضرورية حتى يظهر اللقاح ونحصل على الجرعة التي توفر المناعة المطلوبة سواء من خلال جرعة واحدة أو جرعتين".
وأشار "الشربيني"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن فيروس كورونا له صور متعددة، وتأثيره يختلف من شخص لآخر، حيث قد يؤثر على الأعصاب وهو ما يفسر فقدان حاستي الشم والتذوق، وهناك مرضى بالكورونا يصابون بفشل كلوي، ولكن 80% من المصابين يمر عليهم بشكل بسيط، ولا يسفر عن تدمير أي أعضاء.
ولفت إلى أن اللقاح يعطي مناعة بنسبة تصل إلى 90%، ولكن هناك نسبة خطأ قد تحدث، متوقعا بأن من سيحصل على اللقاح لن يصاب بالفيروس قبل مرور سنة على الأقل.
تعافي 611 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى أول أمس الخميس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.
وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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