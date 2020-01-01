تسجيل 736 حالة وفاة و7252 إصابة جديدة بكورونا في المكسيك

السبت 18/يوليه/2020 - 08:33 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم السبت، ارتفاعا جديدا لحالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد التي تم الإبلاغ عنها في يوم واحد.

 

وقد وثقت وزارة الصحة المكسيكية، 7252 حالة جديدة مما رفع إجمالي عدد حالات العدوى إلى 331298.

 

وأعلنت الصحة المكسيكية، عن تسجيل 736 حالة وفاة إضافية، ليصل إجمالي عدد الضحايا إلى 38310 وفاة.

 

وقالت الحكومة المكسيكية،إن العدد الفعلي للمصابين من المحتمل أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة.

 

وكانت السلطات المكسيكية، قد رفعت تدريجيا توقعاتها بزيادة الوفيات وبحسب التوقعات الحديثة في يونيو فقد تبلغ الوفيات 35 ألفا حتى أكتوبر، وفي مطلع مايو كان التقدير 6 آلاف.

 

وصرح هوغو لوبيز جاتل نائب وزير الصحة المكسيكي والمسؤول عن ملف مكافحة فيروس كورونا، بأن الفيروس "يتباطأ"، لكن عدة مسؤولين سابقين انتقدوا إدارة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بسبب طريقة معالجتها الجائحة.

 

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