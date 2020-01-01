بـ50 مليون جنيه.. الزمالك يستهدف ثلاثي بيراميدز

السبت 18/يوليه/2020 - 09:01 ص
الزمالك
الزمالك
عبد القادر عرابي
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن نادي الزمالك يستهدف ثلاثي نادي بيراميدز، لضمه خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضح ياسين، من خلال برنامجه " نمبر وان" الذي يذاع عبر قناة النهار، أن الزمالك يكثف مفاوضاته لضم الثلاثي، رجب بكار، عبد الله بكري، ونبيل عماد دونجا، ثلاثي بيراميدز، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ياسين، أن الزمالك عرض 50 مليون جنيه، لضم النجوم الثلاث.

وأكد ياسين، أن الزمالك حدد سعر دونجا بـ30 مليون جينه، مقابل 10 مليون لبكار، ومثلها لعبد الله بكري.

وجاء طلب ضم نجوم بيراميدز، بتوصية من باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك.



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