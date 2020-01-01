موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد فى دوري أبطال أوروبا

يستضيف نادى مانسشتر سيتي الإنجليزي نظيره نادى ريال مدريد الإسباني يوم 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر وذالك بعد أن قرر الاتحاد الأوربي لكرة القدم استئناف البطولة الأوربية التي توقفت لأكثر من 3 شهور بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة بالتوقيت العالمي جرينتش.





وتذاع المباراة بين نادى مانسشتر سيتي ضد ريال مدريد على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد قد انتهت بفوز نادى مانسشتر سيتي الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف.











