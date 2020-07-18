الطالع الفلكى السّبت 18/7/2020..عِلاقَات الجَوْزَاء!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى الرّابعة و24 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى الخامسة و30 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يُونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.





اليوم 11 أبيب قبطى ، 18 تَمُّوز رُومى ، 27 ذو القعدة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (وإنتا عرفت المعلومات دى كلها إزّاى يعنى؟) -مهى الخاطبة تِبْآ بنت خالة أمّى لَزَمْ.(وحيد سيف من فيلم النصّابين-1984)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

















*مِنْ أسرار مولود الجَوْزَاء

قدرته السريعة على الحركة والتنقّل والتواصل السريع وتكوين العلاقات الإجتماعية الناجحة دون تفريق بين شخص مُهم أو متواضع ، ذاكرة حادّة وقدرة على حفظ المعلومات بسرعة فائقة وسرعة البديهة لذلك عادةً مولود الجوزاء مُتفوق دراسيّاً ، من عيوبه رغبته فى أداء أكثر من عمل فى توقيتٍ واحد لذلك يلجأ لتوزيع الأعمال المُختلفة على فريق عمل، سرعته الفائقة على الحركة و التحدّث تجعله يتعافى سريعاً من الصدمات العاطفية إن حدثت ليبحث عن حظّه فى مكانٍ آخرسريعاً دون أىّ إشارة لإحباط أو زعل أونظرة حسرة لعلاقة إنتهت ، كما أنه (قد) يمتلك صفة ونقيضها بصورة مُزدَوَجَة كالكرم الزائد والحرص الزّائد فى نفس الوقت ما يجعل الحكم على شخصيّته صعباً.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لا يجب عليك الإستسلام للأسعار خاصةً إن كانت فى السّوق أسعار مُنَافِسَة ،لا تنهر محتاج إقترب منك يطلب الإحسان، يكفيه ذل السّؤال.





برج الثور: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الجوزاء: طاقة اللون الوردى تعنى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ، أو سهرة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن كنت عازباً ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: عليك عدم توريط نفسك بأيّة وعود تشك فى إمكانية وفائك بها خاصّةً على جبهة العاطفة ، لاتستسلم للموافقة تحت تأثير الإلحاح أو الإحراج.





برج الأسد: تمسّك ببرود أعصابك أمام السّوقة والدّهماء ، مُقابلة الحمقى واردة لكن ليس وارداً أن تتعامل بغضب مع كل مُستفزّ.





برج العذراء : إبتعد عن الخشونة مع الآخرين خاصةً الأطفال والمراهقين ، غلّف كلماتك بورقة سوليفان لتضمن وصولها للأذن المطلوبة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان : الأنشطة الإجتماعيّة ولو عن طريق هاتفك النقال تبدو فكرة طيبة ، صِلَة الرَحِمْ تعنى تقديم المُساعدة وليس تبادل العبارات الودية فقط.









برج العقرب: تصرّف قد يجعلك تبدو وكأنك تستدعى المرض لنفسك، إبتعد عن الأطعمة المكشوفة ولاتُعرّض نفسك لبرد شديد ثمّ حرارة شديدة أو العكس.





برج القوس: تحت الحماسة الزائدة لاتورّط نفسك فى علاقة ، مشوار، خدمة ، وعود ثم تشتكى لاحقاً من عدم قدرتك على الوفاء بها، لسانك حصانك.









برج الجدى: إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها، عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صحيح.





برج الدّلو: مصاريف هنا وهناك تُسبّب ثقب كبير فى جيبك، لكن مع الزوجة أوالخطيبة الجادة فأنت تنفق فى المكان الصحيح.



