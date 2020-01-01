وكيل وزارة الإعلام اليمنية لــ"الفجر": تعامل مليشيات الحوثي مع قضية "خزان صافر" جريمة حرب

السبت 18/يوليه/2020 - 07:47 ص
فياض النعمان
فياض النعمان
الشحات غريب

قال فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية إن المليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران لا تزال مستمرة في محاصرة أبناء اليمن وتعمل على سرقة قوت أطفالهم من أفواهم ناهيك عن استغلال معاناتهم وتوصيفها سياسيا وعسكريا لتحقيق اهداف مشروعهم ومشروع مموليهم في طهران .


وأضاف النعمان في تصريحات خاصة لــ"الفجر"، أن التعامل الغير مسؤول بشكل دائم من قبل مليشيات الانقلاب الحوثية مع كل ما يتم طرحة من قبل المجتمع الدولي والاقليمي دليل كافي بأنها جماعة ترتكز علي مشروع الارهاب والدمار والموت وليس مشروع سلام وبناء وتعاطيها مع قضية خزان صافر العائم في الحديدة نموذج لتلك الممارسات والانتهاكات التى ترتقي إلى مستوى جرائم حرب ضد الانسانية .


وأكد أن الحديدة أصبحت اليوم على مشارف كارثة إنسانية وبيئية كبيرة تهدد اليمن بشكلٍ خاص والدول المطلة علي البحر الاحمر والاقتصاد العالمي بشكل عام من تسرب أكثر من مليون ومائة الف برميل نفط إلى المياة اذا استمر تعاطي المليشيات الغير مسؤول مع دعوة الحكومة اليمنية والتحالف العربي والمجتمع الدولي بشان صيانة وتفريغ خزان صافر بشكل سريع وعاجل وغير مشروط ، كمان أن الشعب اليمني بمختلف مكوناته السياسية والاجتماعية والعسكرية تنظر إلى قضية صافر بمثابة القشة التي ستنهي جهود السلام الذي يدعو لها المجتمع الدولي منذ انقلاب المليشيات على موسسات الدولة نهاية العام ٢٠١٤.

 

وتابع النعمان حديثه قائلاً إن المجتمع الدولي وتحديدا المبعوث الاممي مارتن غريفيثس هم شركاء في نظر اليمنيين والعالم بسبب التعاطي الرخو والغير الجاد مع المليشيات الانقلابية منذ التوقيع على اتفاق استوكهولم الموقع نهاية العام ٢٠١٨ و الذي لم يتم تحقيق أي بند من بنوده بل استمر المبعوث العمل بشكل غير واضح ومخالف لمهامة الموكل الية من قبل الامين العام للامم المتحدة.


وقال النعمان علي الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي اتخاذ إجراءات واقعية ورادعة بحق صلف المليشيات الانقلابية الحوثية وداعميهم من الدول التى تخترق القرارات الدولية الصادرة تحت الفصل السابع بالشان اليمني بعيدة عن الادانة والشجب الذي لن يزيد اليمنيين غير مزيد من الحصار والمعاناة والجرائم بحقهم من قبل المليشيات.

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