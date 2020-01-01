شريف دسوقي مع أحمد خالد صالح ومخرج فيلم "30 يوم" في كواليس العمل





كما يشارك في العمل محمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.

انضم الفنان شريف دسوقي، لفريق عمل فيلم "30 يوم" وتواجد في كواليس التصوير مع المخرج أحمد خالد موسى والفنان أحمد خالد صالح والذي ظهر في الصورة بلوك مختلف تمامًا.ويعتبر انضمام شريف دسوقي، بعد تألقه في شخصية "سبعبع" بمسلسل "١٠٠وش" والذي تم عرضه موسم دراما رمضان الماضي.الفيلم إخراج أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من احمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وانجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين