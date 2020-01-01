تعرف على عدد مشاهدات "بياعة" لتامر عاشور من كلمات تركي أل الشيخ (فيديو)

طرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أحدث أغاني المطرب تامر عاشور "بياعة" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.





وحققت الأغنية مشاهدات قياسية بمجرد طرحها بيوتيوب في 3 يوليو الجاري حيث تجاوزت 2,730,320مشاهدة في وقت قياسي



